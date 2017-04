Slåssing og munnhoggeri da Frisk slo tilbake i NM-finalen

NM-finalen i ishockey er blitt tettere enn mange eksperter trodde. Stavanger måtte ha forlengning for å vinne lørdagens første finalekamp 4-3.

Da fikk Frisk målvakten Nicklas Dahlberg skadd. Det er uklart om han kan spille igjen denne sesongen.

Fulle av revansjlyst slo Frisk tilbake i en begivenhetsrik kamp mandag. Det kokte bra i Askerhallen da Frisk trodde de satte inn 3-0. Kort tid etter satte Tommy Kristiansen inn 1-2 i stedet. Videodømming måtte til.

Hadde Frisk fått godkjent scoring, ville ikke Oilers fått sin redusering godkjent.

Frisk ledet tidlig 2-0, men Stavanger utlignet til 2-2 før 1. periode var over. Vinni Saponari ordnet 3-2 etter 27.23 minutter og da Ryan Hayes satte inn 4-2 tidlig i 3. periode orket ikke Stavanger å reise seg.

Etter kampen slåss en rekke spillere på begge lag. Finaleserien er på kokepunktet. Det spilles best av sju kamper. Neste kamp spilles i Stavanger onsdag.

Følte seg urettferdig behandlet

Stavanger pådro seg haugevis med utvisningsminutter.

- Vi tar altfor mange utvisninger, sa Oilers-trener Pål Gulbrandsen til TV 2.

Oilers-spillerne følte seg urettferdig behandlet og mente Frisk-spillerne overdrev og falt lett.

- Det blir frustrasjon når du føler deg urettferdig behandlet, og det ble vi periodevis i dag. Det må vi leve med og kjempe oss gjennom, fortsatte Gulbrandsen.

Stavanger-profilen Josh Soares var tydelig oppgitt over teatralske Frisk-spillere.

- Så du kampen, da har du svaret ditt der, gjentok Soares hver gang TV 2 forsøkte å få ham til å si noe om dommernes innsats i den andre finalekampen.

- Folk faller bare de blir dyttet, sa Soares med et stikk til vertene.

Avviser overspill

Frisks Saponari avviste at vertene falt lett på isen.

- Jeg kjenner meg selv, og jeg ble ofte dyttet bakfra i vantet, sa han.

Frisk-trener Sune Bergman avviste også at hjemmelaget overspilte i taklingene.

- Nei, det synes jeg absolutt ikke. I et sluttspill er det mange følelser involvert. Det handler om å takle det. I et sluttspill kan det bli avgjørende, og i dag klarte vi det bedre enn dem. Vi krøp inn under skinnet på dem. Deres mest rutinerte spillere satt utvist den mesteparten av tiden, sa svensken.

