Vurderer rettslige skritt etter TV 2-Davys målshow

– Det vil jeg ikke si noe om, svarer Discoverys sportsdirektør Jan-Erik Aalbu når NTB spør om han har sett på TV 2s FotballXtra under søndagens serieåpning.

Der viste TV 2, som har mistet rettighetene for norsk seriefotball til Discovery, målene fra eliteserierunden i såkalte nyhetssendinger underveis i magasinet FotballXtra. Programleder Davy Wathne skiftet flere ganger mellom FotballXtra og sportsnyhetene.

– Jeg håper TV 2 forholder seg til gjeldende regelverk. Jeg har ikke tenkt å si noe mer om dette nå, men henviser til Fotball Media, fortsetter Aalbu.

Omtaler TV 2 som utspekulert

Og i Fotball Media, som har solgt fotballrettighetene for 2,4 milliarder kroner til Discovery-gruppen, er man klare til å gå rettens vei for å få en avklaring på det TV 2 omtaler som nyhetsrett.

– Det er en utspekulert måte når de setter opp nyhetssendinger på Zebra tilknyttet FotballXtra og hevder bruk av nyhetsrett samtidig som eliteseriekampene pågår, sier daglig leder i Fotball-Media, Knut Kristvang.

– Jeg synes den måten å gjøre det på er feil. Vi synes TV 2 strekker det for langt. Rettslige skritt kan bli aktuelt. Det handler om tolkningen av gjeldende lovverk, som vi vurderer å få en rettslig avklaring på, påpeker Kristvang overfor NTB.

I TV 2 tar de Fotball Medias utspill med stoisk ro.

- Jeg ønsker en rettssak velkommen. Å stoppe nyhetssendinger er ambisiøst. Vi følger nyhetsretten slik den er ment å fungere, sier nyhetsredaktør Jan Ove Årsæther til NTB.

TV 2: - Nyhetsretten er til for seerne

Fotball Media misliker TV 2s opplegg, hvor målene som Eurosport gjemmer bak betalingsmur, dukker opp hos konkurrenten på åpen kanal flere ganger underveis i serierunden.

– TV 2 har ordinære nyhetssendinger på blant annet hovedkanalen 18.30 og 21.00. Her setter de opp nyhetssendinger på Zebra kun for å vise bilder fra kampene og øke verdien på FotballXtra, bemerker Kristvang.

– Vi må huske at nyhetsretten er til for seerne. Vi har en stor redaksjon som lager nyheter døgnet rundt. For oss er dette business as usual, bemerker Årsæther.

