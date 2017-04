Start berget poeng fire minutter på overtid

Finnen scoret sitt annet mål for dagen i det 94. minutt. Utligningen kom etter et enormt Start-trykk på tampen av kampen.

Gjestene fra Fredrikstad trodde de hadde årets første trepoenger i lommen da Dinko Trebotic umarkert gjorde 2-1 etter 84 minutter.

Tidligere i oppgjøret tok Start ledelsen da Heikkilä stanget inn 1-0 etter litt over en halvtime. Hjemmejubelen stilnet raskt, for bare tre minutter senere kontret Rino Falk Larsen inn 1-1 for FFK.

I fjor tapte Start 18 av 30 kamper i eliteserien. Dermed bar det rett ned til nivå to med klar margin. Sørlendingene er sammen med Bodø/Glimt tippet å rykke opp igjen på første forsøk.

Uavgjort i første kamp var sånn sett en skuffelse for Steinar Pedersens menn. 3817 tilskuere møtte opp for å se Starts første smak på livet i 1. divisjon.

– Dette er en kamp vi burde vunnet, så enkelt er det. Jeg er glad for det ene poenget vi fikk ettersom kampen ble som den ble, men vi skapte nok sjanser til å vinne denne, sa Start-trener Steinar Pedersen til Fædrelandsvennen.

Tromsdalen startet sesongen med 2-0-seier hjemme mot Åsane. På en bane omringet av flere meter høye brøytekanter med snø, headet Anders Jenssen inn kampens første scoring rett før pause. På overtid gjorde Vegard Lysvoll vertenes annet mål fra straffemerket.

