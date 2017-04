Rallycross: Bakkerud på tredje i Barcelona

Bakkerud (Ford Focus RS) og Solberg (VW Polo GTI) fikk en trøblete start på årets første VM-runde, men begge kjempet seg likevel til finale i den spanske storbyen Barcelona. I finalen sikret duoen en solid norsk dag med henholdsvis tredje- og fjerdeplass.

Bakkerud kjørte over mål like foran landsmannen.

– Det var "crazy". Jeg kom meg til finale etter en stressende første dag. Men jeg er veldig glad for at jeg klarte å komme til finalen, sa en smilende Bakkerud i et intervju etter konkurranseslutt.

– Godkjent

Regjerende verdensmester Mattias Ekström (Audi S1) måtte gi alt for å holde tyske Timo Scheider (Ford Fiesta) bak seg i finalen, noe svensken til slutt lyktes med.

– Ekström gjør jobben, konstaterte Carl Andreas Wold og Morten Bermingrud i NRKs kommentatorboks.

I finalen fikk Petter Solberg en ugunstig start, mens Bakkerud klarte å henge på de to i tet. Solberg havnet i femteposisjon, men klatret én plassering mot slutten. Det endte likevel med den sure fjerdeplassen.

– Dette må vi være fornøyd med av de norske. Godkjent, spesielt etter en trøblete start på helgen både for Solberg og Bakkerud. I finalen kjører de seg altså helt fram. Bakkerud tenker også på VM-tittelen sammenlagt, og da gjelder det å plukke poeng hele veien, sa NRKs kommentatorer.

Storfornøyd

Ekström var naturlig nok fornøyd med å vinne i Spania.

– Jeg elsker Barcelona og banen her. Været var også bra i dag. Det er utrolig godt å starte VM på en slik måte. Jeg elsker å være på toppen av pallen, sa svensken.

– Jeg vil gjerne takke teamet mitt for hjelpen, la Ekström til.

Sesongen består av 12 VM-runder. Ekström leder sammenlagt med sine 29 poeng, tre poeng foran Scheider. Bakkerud på tredje har 22 poeng, mens Solberg på femte har 19.

(©NTB)