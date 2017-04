Nytt gull og kongepokal til NM-dronning Tviberg

Tviberg hadde 1,21 sekunder ned til toeren Kristine Gjelstein Haugen (Lommedalen). Bronsen gikk til Marte Berg Edseth (Heming). Hun var 2,17 bak Tviberg.

Sistnevnte tok sitt tredje NM-gull i løpet av de siste dagene. Hun vant nylig både utfor og super-G. Det har vært kjempedager for henne i Narvik. Tviberg kunne også glede seg over å få kongepokalen for helgens gullrush i Narvik.

– NM har vært fantastisk for meg. Det har vært utrolige forhold. Jeg håper å komme tilbake hit for å trene eller for et fremtidig VM, sa Tviberg.

I herreklassen vant Henrik Kristoffersen (Rælingen) NM-slalåmen foran Timon Haugan (Oppdal). Det skilte 91/100 mellom de to.

Bjørnar Neteland fra Fana ble nummer tre. Han hadde 1,59 opp til Kristoffersen.

– Det er alltid kos å vinne skirenn. Jeg prøvde å være stabil hele veien uten å gi full gass. Det var helt ok kjøring, sa Kristoffersen til NRK.

Leif Kristian Haugen fikk kongepokalen på herresiden. Lørdag vant han storslalåmrennet klart foran Rasmus Windingstad.

