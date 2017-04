Gilbert med soloseier i Flandern rundt

– Det er veldig spesielt. Å vinne i denne løypa. Jeg har hatt enorm støtte i hele dag med denne trøya (belgiske mestertrøya). Det bringer fram mange følelser hos meg, og det er en veldig god seier for meg, sa Gilbert i seiersintervjuet.

Verdensmesteren fra 2012 var en del av en forfølgergruppe sammen med blant andre Alexander Kristoff, Tom Boonen og Arnaud Démare som jaktet et åttemannsbrudd med sju mil igjen.

Bak i hovedfeltet lå storfavorittene Peter Sagan og Greg Van Avermaet, samt Edvald Boasson Hagen.

Samtidig som det opprinnelige bruddet i front smuldret opp gikk Kristoffs gruppe løs på Oude Kwaremont for andre gang med 55 kilometer igjen til mål. Mens Sagan og Van Avermaet kom opp på halen av gruppen, rykket Gilbert i front. Boonen, som avslutter karrieren etter søndagens Paris – Roubaix, prøvde å følge, men hans landsmann fikk en luke.

Sagan i bakken

Sagan, Van Avermaet, Matteo Trentin og Oliver Naesen tok opp jakten på den belgiske mesteren, men med 16 kilometer igjen gikk Naesen, Van Avermaet og Sagan ned etter at sistnevnte kjørte for tett på gjerdene som skilte folkehavet fra rytterne.

Sagan kastet inn håndkleet og tok resten av rittet som en søndagstur, mens Gilberts luke i front økte.

Alexander Kristoff vant klassikeren i 2015, men har ikke vist storform så langt denne sesongen. Nordmannen klarte heller ikke følge de beste søndag, og havnet på etterskudd. Det samme gjaldt Boasson Hagen.

Kristoff vant spurt

Van Avermaet, Niki Terpstra og Dylan van Baarle sørget for at sekundene forsvant fort for Gilbert i front mot slutten, men 34-åringen, som skrek etter informasjon fra lagbilen for å holde motivasjonen oppe, klarte å holde utfordrerne bak seg og vant sin første Flandern rundt.

Etter å ha gått solo 55 kilometer før mål, ble han den sjuende belgier som vant rittet på hjemmebane iført den belgiske mestertrøya. I ekte Petter Northug-stil gikk Gilbert av sykkelen og spaserte over målstreken med sykkelen hevet over hodet.

Van Avermaet ble nummer to, mens Kristoff vant spurten i gruppe tre og ble nummer fem.

– Jeg hadde håpet på en førsteplass, men visste at det ville bli tøft å henge med de beste. Jeg blir nummer fem, så da kan jeg opprettholde statistikken om å bli nummer fem. Det er godt, sa Kristoff til TV 2.

– Å bli nummer fem må jeg være fornøyd med, la han til.

(©NTB)