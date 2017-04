Tysk seier i tidenes lengste Ragnarok

350 kitere kjempet seg gjennom 130 kilometer på ski og snowboard, tre mil lenger enn noen tidligere utgave av Ragnarok-konkurransen.

Det var vind opp mot 23 sekundmeter (liten storm) og toppfart for kiterne på opp mot 100 kilometer i timen.

– Dette var virkelig hardere enn i fjor. Jeg er helt ferdig, men veldig lykkelig. Det var en tøff og sinnssyk konkurranse. På toppen hadde vi over 40 knop, og i dalene ned mot null vind. Men jeg er lykkelig for at jeg igjen er raskest, sier Kersten.

Han vant med tiden tre timer og 40 minutter. Nesten 27 minutter skilte ned til andremann Bruce Kessler.

Camilla Ringvold sørget for norsk sølv i kvinnenes ski-kategori. Hun var kun 1 av 7 kitere som kom seg gjennom samtlige fem runder.

– Årets løype var den kuleste hittil. Den var veldig utfordrende med vær og vind. For første gang har vi hatt ordentlig vind under Red Bull Ragnarok. Det var veldig kult at vi endelig har fått skikkelige forhold. Jeg er imponert over alle som stiller til start i dag, for det har vært kjempetøft, "white out", og mange har hatt større kiter enn optimalt. Håper de som har prøvd seg får lyst til å prøve igjen, sier sølvvinner Ringvold.

Sigve Botten vant herrenes snowboard-kategori.

(©NTB)