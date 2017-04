Sundby tenker gult på vei mot OL-suksess

32-åringen har vært verdens klart beste mannlige skiløper de siste sesongene, men venter fortsatt på mesterskapsgullet merittlista mangler. Fra Lahti-VM kom han hjem med to sølvmedaljer. OL i Pyeongchang om et snaut år er neste gullmulighet.

Lørdag avsluttet Sundby sesongen med å ta et suverent NM-gull – karrierens 14. – på femmila på Gålå. I tiden som kommer skal han legge ferdig puslespillet som skal gi suksess i Sør-Korea.

Mindre fokus på verdenscupen, for å rette all energi mot enkeltrenn og OL, kunne være en mulig plan. En konsekvens av det ville være at en ny sammenlagtseier i verdenscupen ofres.

– Det krever ekstremt mye å gå for den gule trøya, så det er klart jeg må gjøre den vurderingen når jeg nå skal tenke videre, sier 32-åringen til NTB.

Tid til å tenke

Sundby signaliserer samtidig relativt tydelig at det vil sitte langt inne å prioritere bort jakten på den gule ledertrøya.

– Det er den jeg foreløpig brenner for, og det gjør veldig mye med motivasjonen min å være med å kjempe om den. Enn så lenge er det fortsatt satsing på verdenscupen sammenlagt jeg tenker på, sier Røa-løperen.

Han vil samtidig ikke konkludere hundre prosent – og lar mulighetene være åpne inntil videre.

– Nå får jeg litt ro på meg til å se på neste sesong, og i tillegg får vi konkurranseoppsettet. Da må jeg gjøre en vurdering av om dette er måten å gjøre det på neste sesong også, eller om jeg skal velge å gjøre ting annerledes, sier han – og utdyper:

– Det handler til sjuende og sist mye om hva man kan få til av trening underveis i sesongen. For å ta den gule trøya, må man være i god form neste hver helg hele vinteren. Det er krevende i seg selv.

Motiveres av konkurranse

Sundby hadde 450 poengs margin til nærmeste konkurrent i årets verdenscup – til tross for at han sto over avslutningsrennene i Canada. For ett år siden var avstanden til Petter Northug på andreplass mer enn dobbelt så stor.

Røa-løperen er samtidig tydelig på at kampen om den gule trøya vil tilspisse seg. 32-åringen lanserer vinterens stjerneskudd, Johannes Høsflot Klæbo, som en mann det vil bli vondt å holde bak seg i årene som kommer.

Det skremmer imidlertid ikke Sundby fra å fortsette jakten på nye sammenlagttriumfer. Økt konkurranse virker stikk motsatt.

– Ja, det kan hende at det motiverer meg så mye at jeg gjør en enda bedre treningsjobb. Det er den type utfordringer jeg synes er morsomt. Det er i de situasjonene jeg må steppe opp og ikke lene meg tilbake, smiler Røa-løperen.

Noen umiddelbare planer om å avslutte karrieren har han heller ikke.

– Sånn det kjennes nå, har jeg en kropp som tåler en del år til. Jeg har sagt at jeg skal være med så lenge jeg har kapasitet, kropp og evne til å kjempe med de beste i verden. Den dagen jeg ikke føler at jeg kan det, gir jeg meg, sier han.

