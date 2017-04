Son og Dier la press på Chelsea

- Jeg er veldig stolt nå, for vi viste stor karakter i dag. Det var en tøff kamp for oss. Tre poeng gjør at vi fortsatt kjemper om tittelen. Vi skal være der hvis Chelsea feiler, sa Spurs-manager Mauricio Pochettino etter kampslutt, ifølge BBC.

Burnley frustrerte lenge gjestene, men Dier fikk ballen i god posisjon inne i boksen drøyt 20 minutter ut i 2. omgang. Fra kort hold gjorde engelskmannen ingen feil.

Etter hvert doblet sørkoreanske Son Heung-min ledelsen, og flere scoringer ble det ikke på Turf Moor, noe som sikret Mauricio Pochettino og co. tre utrolig viktige poeng i tetstriden i Premier League.

Tottenham legger dermed et visst press på serieleder Chelsea, som overraskende tapte byderbyet mot Crystal Palace 1-2. Tabelltoer Spurs er nå sju poeng bak Antonio Conte og co. Liverpool på tredjeplass er tre poeng bak Spurs, men Merseyside-laget har en kamp mer spilt enn Pochettinos mannskap.

Tottenhams Harry Winks måtte ut etter en smell lørdag. Det er foreløpig ikke klart hvor alvorlig skaden er.

