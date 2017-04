Liverpool forlenget byrivalens Anfield-kompleks

Det var en fortjent hjemmeseier etter scoringer fra Sadio Mané, Philippe Coutinho og innbytter Divock Origi. Unggutten Matthew Pennington utlignet til 1-1 etter en snau halvtime, men gjestene var for det meste på defensiven lørdag.

– Gutta ga alt. Vi spilte god fotball og vant fortjent, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp til Sky Sports.

Everton kom til kampen som et av Premier Leagues aller største formlag, men som vanlig kom de blåkledde til kort i erkefiendens storstue. Man må helt tilbake til 1999 for å finne Evertons forrige borteseier mot Liverpool.

– Jeg er stolt av laget. Vi tapte, men resultatet reflekterer ikke prestasjonen. Vi slapp inn altfor enkelt på deres annet og tredje mål, mente Everton-manager Ronald Koeman.

Sadio Mané ga Anfield-fansen tidlige noe å juble for. Etter bare åtte minutter driblet senegaleseren seg gjennom et ryggende Everton-forsvar og trillet ballen i nettmaskene mellom beina på Matthew Pennington.

Urutinert

Liverpool prøvde flere ganger å unytte Penningtons manglende rutine. 22-åringen fikk lørdag sin første kamp fra start for sesongen i Evertons trebackslinje. Ronald Koeman måtte ta grep etter å ha mistet flere nøkkelspillere med skader under landslagspausen, blant dem Séamus Coleman med et alvorlig brudd i beinet.

Philippe Coutinho var nær å doble til 2-0 etter 19 minutter. Brasilianeren lurte seg enkelt forbi Pennington og skjøt hardt mot lengste hjørne. Evertons målvakt Joel Robles slo ballen opp i lufta, og lagkamerat Phil Jagielka måtte rydde unna på strek med en heading.

Pennington fikk en opptur da han enkelt trillet inn 1-1 i kjølvannet av et hjørnespark fra Leighton Baines. Engelskmannen ble ikke plukket opp av et passivt Liverpool-forsvar.

Everton-gleden stilnet raskt. Bare tre minutter senere var hjemmelaget tilbake i føringen. Igjen var Pennington i trøbbel da Coutinho fikk enkle arbeidsforhold og la ballen vakkert i lengste hjørne.

Mané-skade

Tidlig i annen omgang måtte målscorer Mané ut med det som synes å være en skade i venstrekneet. Han ble erstattet av Divock Origi, som svarte med å gjøre 3-1 bare minutter etter å ha entret banen. Igjen slett forsvarsspill fra Everton.

– Vi kjenner ikke til omfanget av Sadios skade, men han ser ikke ut til å bli klar til onsdagens kamp (mot Bournemouth), opplyste Klopp.

Liverpool har gått seirende ut av Merseyside-derbyet tre kamper på rad. I desember vant Jürgen Klopps mannskap 1-0 på Goodison Park med en overtidsscoring. Evertons forrige seier i derbyet kom i 2010.

Etter 30 kamper ligger Liverpool på tredjeplass med sine 59 poeng. Everton er nummer sju og ni poeng bak byrivalen.

