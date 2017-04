Løfshus trygg på Northug-fred

Northug har den siste tiden rettet skarp kritikk mot landslagssjefen i flere sammenhenger. I et intervju med Dagbladet nylig sa langrennsstjernen fra Mosvika at Løfshus "har tråkket opp sin egen grav denne sesongen", og at han burde trekke seg fra stillingen.

Også etter Lahti-VM rettet Northug verbalt skyts mot Løfshus.

Landslagssjefen hevder han har et avslappet forhold til kritikken fra Norges fremste medaljesanker i langrennssporet de siste sesongene. Han føler seg trygg på at de to nå legger alt som har skjedd bak seg.

– Det føler jeg, uten at jeg har fått tid til å snakke med Petter på tomannshånd. Vi har hatt noen korte møter etter Lahti, men ikke fått pratet skikkelig. Det skal vi få ordnet opp i i løpet av våren, sier Løfshus til NTB.

Godt forhold

– Er det greit å få gjort dette fortest mulig, for å få ryddet dette av veien?

– Det blir i løpet av våren. Jeg har et veldig avslappet forhold til dette. Nå skal vi ta ut nye landslag, evaluere og deretter lage en ny plan med Petter når vi setter i gang en ny sesong, sier Løfshus.

– Tenker du at det blir krevende?

– Nei, Petter og jeg har tross alt et godt forhold. At han har vært litt misfornøyd nå på slutten, er helt fair. Jeg har et avslappet forhold til det, svarer Løfshus.

Petter Northug har de siste sesongene kjørt sitt eget treningsopplegg utenfor landslaget. Det gjør han også i den kommende OL-sesongen. Northug inngikk en treårsavtale med Norges Skiforbund i 2015, og den gjelder dermed også kommende sesong.

Takker for støtten

Landslagssjef Løfshus måtte tåle kritikk fra både Northug og egne sjefer da han ga mediene deler av skylden for dopingsaken rundt Therese Johaug. Før Lahti-VM startet havnet han også i en offentlig ordkrig med svenske skiledere.

Tross at det periodevis har blåst rundt ham denne sesongen, sier Løfshus at han hele tiden har følt solid støtte internt i skiforbundet.

– Jeg føler at jeg har hatt god støtte internt. Det er nok mange i omgivelsene som mener mye annet, men jeg må forholde meg til dem jeg jobber tettest med, sier han til NTB.

Etter torsdagens lagsprint under NM på Gålå ga landslagsprofilene Martin Johnsrud Sundby og Didrik Tønseth tydelig uttrykk for at de har full tillit til landslagssjefen. Tønseth signaliserte også at han tror det er en holdning som gjenspeiler seg i gruppa av landslagsløpere.

Løfshus er glad for støtten.

– Det betyr naturligvis veldig mye, og det har jeg sagt til Didrik og Martin at jeg setter veldig pris på, sier han.

