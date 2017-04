Kraftig regnvær ødela for Solberg i rallycross-åpningen

Solberg åpnet solid med en tredjeplass i den første kvalifiseringsomgangen, men var ikke i nærheten av å følge opp i heat nummer to. Da holdt østfoldingens tid til en svak 18.-plass.

Etterpå forklarte Solberg på Twitter at kraftig regn ga alle førerne i hans gruppe problemer.

– Alle tapte over 30 sekunder. Frustrerende, men i morgen er det en ny dag, tvitret han.

Trøblet med gassen

NTB får opplyst at gassen på Solbergs nye bil hengte seg opp i pøsregnet. Han slet dermed med å få kontroll på bilen.

Med totalt 68 poeng ligger Solberg på 12.-plass etter lørdagens kjøring. Det skiller 22 poeng opp til ledende Toomas Heikkinen fra Sverige.

Solberg har gått over til å kjøre Volkswagen Polo GTi Supercar. Selv om åpningsdagen for hans egen del ikke ble den beste, kan han glede seg over at lagkamerat Johan Kristoffersen ligger på tredjeplass før VM-runden fortsetter søndag.

Traff lagkameraten

Svensken var raskest i første heat, men fikk som mange andre problemer da himmelen åpnet seg. Han var også uheldig ved å bli truffet av Solberg da nordmannen fikk trøbbel med gasspedalen. Kristoffersen er likevel bare tre poeng bak Heikkinen.

Andreas Bakkerud, som kjørte i samme gruppe som Solberg, hadde en 5.- og 20.-plass å vise til lørdag. Nordmannen har 61 poeng etter to av fire heat. Tolv biler går videre til semifinalen.

Solberg ble verdensmester i rallycross i 2014 og 2015. I fjor ble han nummer fire i VM-sammendraget.

(©NTB)