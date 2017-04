Frafjord og Kurtovic får dansk trener i Romania

Forrige uke signerte den norske landslagsduoen for de regjerende mesterligavinnerne fra Romania. Lørdag bekreftet Helle Thomsen overfor dansk TV 2 at hun har signert en ettårig kontrakt med klubben fra og med neste sesong.

I Romania skal dansken trene stjerner som Isabelle Gulldén, Line Jørgensen og Cristina Neagu, samt nevnte Kurtovic og Frafjord.

– Jeg synes det er et spennende lag, og det er ikke sikkert at jeg noensinne får et tilbud fra en så stor klubb igjen, så jeg vil gjerne prøve, sier Thomsen til TV 2.

CSM Bucuresti vant mesterligaen forrige sesong, og laget er også blant favorittene til å vinne årets turnering. Inntil videre har klubben nådd kvartfinalen, slik Larvik også har gjort.

Thomsen ble overraskende sparket som trener i FC Midtjylland foran inneværende sesong. Siden tok hun over som landslagssjef i Nederland, en jobb hun skal beholde ved siden av hovedtrenerjobben i Romania.

(©NTB)