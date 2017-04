Dzeko-dobbel setter press på Juventus

Ingen scorer mer i Serie A enn bosnieren Dzeko. Med de to scoringene i lørdagens kamp, er veteranen oppe i 23 mål. Tar en med alle turneringer, har Dzeko scoret hele 33 mål i 2016/17-sesongen. Det er klubbrekord i AS Roma.

– Jeg er glad. Det har vært et godt år for meg. Jeg har scoret mye, men kan forbedre mye. Jeg har bare scoret én gang med hodet, hvilket er ubegripelig. Det er flere kamper igjen, og jeg ønsker å utrette mer, sa Dzeko.

I fjor scoret Dzeko bare åtte ganger på 31 kamper. Med kneet ordnet bosnieren 1–0 etter 12 minutter. Spissens andre mål kom etter at Mohamed Salah styrte Diego Perottis innlegg til Dzeko, som sendte ballen forbi Empolis målvakt Lukasz Skorupski, som er lånt inn fra nettopp Roma.

Dzekos dobbel setter press på Juventus, som skal ut mot serietreer Napoli i søndagens gigantoppgjør. Napoli er ute av gullkampen med tap. Juventus topper den italienske toppdivisjonen med sine 73 poeng, fem mer enn Roma.

På tredjeplass følger Napoli med sine 63 poeng. Firer Lazio spratt opp i 60 poeng etter 2-1-seier mot Sassuolo tidligere lørdag. Hovedstadslaget havnet bakpå, men Ciro Immobile utlignet like før pause. Et sent selvmål fra Andrea Consigle sørget for Lazio-jubel.

