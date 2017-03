Rosenborg i egen budsjettliga

Rosenborgs 161 millioner kroner i budsjett for hele klubben er hele 58 millioner mer enn Brann på annenplassen. Strømsgodset kommer ytterligere 5 millioner kroner bak der igjen i sitt budsjett.

RBK toppet i fjor antall tilskuere foran nettopp Brann med 17.585 i gjennomsnitt på sine 15 hjemmekamper. Brann hadde 12.380 tilskuere i snitt, mens Vålerenga var treer med 9073.

Molde har 90 millioner kroner i budsjett, mens hardtsatsende Odd har 86 millioner. En storklubb som Viking har måttet sette tæring etter næring og har havnet på 80 millioner kroner.

Ingen tall fra Aalesund

Aalesund omorganiserer, og NTB har ikke lykkes med å få tallene fra sunnmørsklubben.

Vålerenga og Stabæk oppgir tallene kun for A-laget sitt. De ligger på henholdsvis 58,6 og 35 millioner kroner. Dermed er det bæringene som har det laveste budsjett av lagene i Eliteserien.

Nykommerne Sandefjord og Kristiansund har budsjetter på henholdsvis 37 og 40 millioner kroner.

Tromsø og Haugesund har budsjett som er drøyt 100 millioner kroner mindre enn Rosenborg.

Sogndal og Sarpsborg har budsjett på rundt 50 millioner kroner.

Start og Glimt vil tilbake

Blant lagene i 1. divisjon har naturlig nok lagene som rykket ned fra forrige sesongs eliteserie, Start og Bodø/Glimt, de høyeste budsjettene med henholdsvis 45 og 40,2 millioner kroner. Det viser at satsingen er omtrent på samme nivå som om de skulle ha spilt blant de beste, og at ambisjonene om et kortest mulig opphold i 1. divisjon er til stede.

Fredrikstad og Mjøndalen er med 30 og 27 millioner kroner de som følger nærmest.

Nyopprykkede Elverum har det laveste budsjettet med bare 6 millioner kroner. Tromsdalen runder heller ikke 10 millioner i sitt budsjett, mens trønderklubbene Ranheim og Levanger tangerer 10 mill.

