Kilde fikk gullet etter to sølv

Kilde kjørte inn til en tidlig bestetid som viste seg å stå seg mot alle angrep. Nærmest var torsdagens super-G-vinner Stian Saugestad, som ble slått med 0,10 sekund og måtte nøye seg med sølv.

– Jeg hadde veldig lyst på gullet i dag, og jeg kjørte en god omgang. Jeg prøvde å trøkke på med alt jeg hadde, og det var ikke så mye mer å gå på, sa Kilde til NRK.

Han ble slått av Rasmus Windingstad i superkombinasjonen onsdag (0,14 bak) og av Saugestad i super-G torsdag (0,58 bak). Fredag ble det gull for den største stjernen på startlista.

Ikke dårlig

Saugestad ledet på de første mellomtidene, men greide ikke å stå imot Kildes avslutning.

– Litt bittert er det, men han er en av verdens beste fartsløpere, så ett tidel bak er ikke dårlig, sa Grong-løperen til NRK.

Danske Christoffer Faarup kjørte inn til tredjeplass i utforrennet, men NM-bronsen går til Tomas Markegård.

Faarup endte 1,06 sekund bak Kilde, og det sparte NRK-ekspert Kjetil André Aamodt for en strabasiøs hjemreise. Han sa nemlig i sendingen at han ville gå hjem til Oslo dersom en danske vant NM-rennet i utfor.

Tviberg-dobbel

I kvinneklassen tok Maria Tviberg sitt annet NM-gull på like mange dager da hun kjørte inn til seier i utfor. Dagen etter at hun vant super-G med et halvsekund var Geilo-alpinisten 22 hundredeler foran Kristina Riis-Johannessen.

– Det er første gang jeg vinner dobbelt NM-gull. Det har jeg aldri greid før. Jeg er mer fornøyd med kjøringen i dag enn jeg var i går, sa Tviberg.

Riis-Johannessen var glad for sølvet.

– Jeg er kjempefornøyd med dette etter at jeg kjørte ut i det ene henget i super-G, sa hun.

Kristin Lysdahl kompletterte sin medaljesamling fra mesterskapet i Narvik da hun etter gull i superkombinasjon og sølv i super-G ble bronsevinner i utfor. Hun var fire hundredeler fra sølvet.

Ragnhild Mowinckel ble nummer fire og sørget for at de norske VM-deltakerne tok de fire første plassene i kvinneklassen.

(©NTB)