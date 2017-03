Fotballforbundet dropper "Handshake for Peace"

Gesten ble innført i 2012. Det har vært et vanlig skue etter eliteseriekampene at dommeren og de to lagenes kapteiner takker hverandre for kampen. Nå vil NFFs vrake opplegget og heller legge det inn under Fair Play.

– Vi kom til den konklusjonen at vi ikke fikk dette til å fungere med kamera og seil, sier NFFs Nils Fisketjønn til NRK.

Konseptet ble innført i 2012 av daværende generalsekretær Ketil Siem. Ideen var så god at FIFA også brukte gesten under fotball-VM i 2014. Det var i et samarbeid med Nobels Fredssenter. Fotballforbundet mottok 1 million kroner for prosjektet.

I 2015 valgte derimot Nobels Fredssenter ikke å forlenge avtalen med FIFA etter de mange skandalene innen forbundet.

– TV-bildene ble ikke helt gode, kapteinene gikk litt fram og tilbake, og mange spillere blandet inn seg i dette, sier Fisketjønn.

Når Eliteserien starter lørdag vil spillerne gå tilbake til den vanlige ordningen med å takke hverandre for kampen inne i midtsirkelen.

