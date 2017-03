RBK-Jensen: – Lykke til for de lagene som bare har en mann på Bendtner

Odds Fredrik Semb Berge og Steffen Hagen – lansert som norsk A-landslagspar – er de første som får Bendtner i fanget.

Det skjer i kveldskampen søndag i første serierunde i Eliteserien.

– "Good luck" til den spilleren som skal stå mann mot mann med Bendtner. Hvis noe norsk lag tørr å spille med bare én mann mot ham, vil jeg bare si lykke til. Det trengs nok minimum halvannen mann, og da vil det skape plass – spesielt for indreløperne, sier Mike Jensen til NTB.

– Han ser forbausende sterk ut nå. Vi vet alle hvor Nicklas Bendtners toppnivå er. Det er trolig for høyt for Eliteserien. Nå blir det opp til oss medspillere, Kåre (Ingebrigtsen) og Rosenborg å få ham opp der igjen. Nicklas er en flott fyr som bidrar med mye smil og godt humør.

Scoop?

RBK-trener Kåre Ingebrigtsen er mannen som kan glede seg over et klubbudsjett fett nok til å hente dansken.

– Nicklas er som alle andre fotballspillere. Han ønsker å spille så mye som mulig. Så får vi styre belastningen. Han spilte 80 minutter mot Ranheim nylig. Så han er klar.

– Er han for god for Eliteserien når han er i toppform?

– Ja, du ser det på klokskap og ferdigheter. Han kommer til å score fryktelig mye mål, og så kommer de rundt ham til å score mye mer enn tidligere. Nicklas vil dra på seg mye oppmerksomhet. Jeg vil tro Pål (André Helland) er glad, sier Kåre Ingebrigtsen til NTB.

30?

Avdøde Odd Iversen er tidenes toppscorer i norsk toppserie. Han laget 30 mål i 1968-sesongen. I mer nyere tid er Harald Martin Brattbakk (RBK, 1996) med 28 best.

I 2014 ble Vidar Örn Kjartansson mestscorende med 25 for Vålerenga. Skulle Bendtner holde seg rimelig skadefri og få ta RBKs straffer, kan han bli førstemann over 30 siden Iversen klarte det.

Det er ikke bare i RBK de fryder seg over at Bendtner valgte Norge for å restarte karrieren. Aalesunds Bjørn Helge Riise blir virkelig ivrig når han snakker om dansken.

– Det er fantastisk for norsk fotball å få inn slike profiler. Jeg synes norsk fotball var mye mer interessant før. Det var mye mer blest og faenskap. Det skjedde mer rundt kampene. Vi trenger slike profiler som Bendtner.

– Profiler som sier meningene sine på godt og vondt. Vi trenger slike personligheter uten at det er negativt. Så får vi håpe at han (Bendtner) ikke blir lenket fast og fortalt hvordan han skal være. Han må få være seg selv. Da tror jeg også at Rosenborg får mest ut av ham, sier Riise til NTB.

(©NTB)