Larvik med sitt første hjemmetap på 18 år

Det er også Larvik-lagets første tap for sesongen. Sist laget tapte på hjemmebane var for 18 år siden da laget tapte mot Stabæk.

Linjespiller Kari Brattset spilte en svært god kamp for Kristiansand-laget og ble kåret til banens beste spiller.

Vipers er ferdigspilt for sesongen og ender på annenplass med 34 poeng. Larvik har 36 poeng med én gjenstående kamp.

I bunnen er Stabæk klar for kvalifisering ettersom laget tapte 31–34 borte mot Tertnes. Laget var avhengig av seier samtidig som Gjerpen tapte mot Storhamar for å unngå kvalifisering, men med tap var kvalifiseringsplassen et faktum. Gjerpen ledet lenge, men tapte sin kamp 26–30. Laget er uansett klar for en ny sesong i eliteserien.

Rælingen, som allerede har rykket ned til 1. divisjon, tok sesongens første seier med 25–21 mot Oppsal.

(©NTB)