Bendtner: – Godt å starte den nye sesongen med seier

Dansken startet i likhet med Pål André Helland på benken og sammen fikk de se innleide Milan Jevtovic sette inn 1-0 etter 32 minutter. Det så lenge ut til å bli kampens eneste scoring.

Serberen, som er på lån fra tyrkiske Antalyaspor, fikk ballen rundt straffemerket og vartet opp med en fin skuddfinte før han satte ballen i mål.

På overtid kom 2-0 da Bendtner på lekkert vis spilte gjennom Tore Reginiussen som satte inn 2-0.

– Det var godt å få en god berøring mot slutten. Vi var en smule under press, men gjør det vi skal og straffer dem på et tidspunkt da vi var under press. Det er godt å starte den nye sesongen med seier, sa Bendtner til Eurosport etter kampen.

Børven-sjanser

Jevtovic hadde muligheten til å bli tomålsscorer like etter pause, men Brann-keeper Piotr Leciejewski kom ut og gjorde vinkelen for liten for serberen.

Samtidig som Bendtner og Helland entret banen for gjestene, kom Torgeir Børven inn for Brann. Spissen fikk flere gode framspill, men verken førsteberøringen eller avslutningene satt for den tidligere Odd-, Vålerenga- og Twente-spissen.

Brann mest med mot slutten

Lars Arne Nilsens mannskap tok over banespillet mot slutten av annenomgang, men maktet aldri å sette ballen bak André Hansen.

Bendtner maktet ikke å sette sitt store preg på kampen og slet i likhet med resten av Rosenborg-laget å skape de store sjansene i andre halvdel av annenomgang. På overtid kom likevel målpoenget for dansken.

– Jeg synes vi var gode den siste halvtimen, men de (Rosenborg) har litt mer kvalitet og vinner på det i en relativt jevn kamp. Bak resultatet synes jeg vi spiller en bra kamp mot et bra lag. Vi manglet litt på den siste tredjedelen, men vi var nære i dag, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen etter kampslutt.

Eliteserien sparkes i gang lørdag kl. 17.00 når Kristiansund møter Molde. Rosenborg møter Odd borte søndag, mens Brann serieåpner borte mot Tromsø samme dag.

(©NTB)