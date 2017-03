Murray mister Frankrike-kamp

Skaden tvang ham også til å trekke seg fra den pågående Miami Open-turneringen i Florida. Kampen mot Frankrike går 7. til 9. april. Det er et hardt slag for britene.

– Det er åpenbart et stort tap for oss å ikke ha Andy på laget, men viktigst av alt er at vi ønsker ham god bedring. Vi håper at han er raskt tilbake på tennisbanen, sier Leon Smith, kaptein på Storbritannias Davis Cup-lag.

