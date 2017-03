Full forvirring – uklart om TV 2 får vise scoringer i FotballXtra

TV 2 har varslet at de vil bruke den såkalte nyhetsretten til å vise inntil 90 sekunder fra hver eliteseriekamp i sitt FotballXtra på åpen kanal. Samtidig skal Discovery, som har sikret seg Eliteserien, vise målene løpende i sitt Fotball Direkte – men da bak betalingsmur.

– Det har jeg ikke lyst til å spekulere i, sier Discoverys sportsdirektør Jan Erik Aalbu til NTB om han frykter at saken havner i rettsvesenet.

Det er uklart hvor mye TV 2 kommer til å sende fra eliteserierunden.

– Vi vil følge med så de følger det som er av lover og regler, men det regner jeg med at andre enn oss er interessert i også, sier Aalbu og sikter til Fotball-Media – selskapet som selger rettighetene på vegne av Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball.

– Vi har gjennom mange år satt i gang store satsinger på sport og forstår at nervene er på høykant i Discovery, som har liten erfaring med dette. Det har vi respekt og forståelse for. Jeg skjønner godt at han (Aalbu) er ekstra engstelig for et FotballXtra som har et sterkt grep om det norske fotballpublikummet gjennom 25 år, sier en kampklar Vegard Jansen Hagen – TV 2s mektige sportsredaktør.

Skal ta opp TV 2-sendingen

Aalbu er spent på hva TV 2 faktisk kommer med.

– Det må jeg se når jeg ser det på lufta 2. april. Jeg vet ikke hvilken befatning det kommer i enda, sier Aalbu.

– Betyr det at du må se på en annen kanal enn dine egne?

– Jeg skal, om jeg ikke ser på det, i hvert fall ta det opp, sier Aalbu om konkurrenten FotballXtra.

– Vi i TV 2 forholder oss i all publisering til gjeldende medielovgivning og presseetikk. Vi har svært lang redaksjonell erfaring i å håndtere nyhets- og sitatrett innenfor regelverket og er trygge på at vi vil evne dette også i fremtiden. Utover det er det bare å henvise til premieren på Nye FotballXtra søndag 2. april, svarer Jansen Hagen kryptisk.

Aalbu fikk en smertefull oppkjøring til seriestarten. Under avslutningsmiddagen for Harald Strømme gikk fire ribbein i stykker.

– Med litt smertestillende går det ganske bra, men det var helt jævlig med fire ribbeinsbrudd, sier Aalbu.

– Der og da kjentes det ut som det var greit, men morgenen etter var det ikke greit i det hele tatt. Da måtte fruen hjelpe meg med alt, fortsetter Discovery-toppen.

Ser til NRK

Nå er det TV 2s bildevisninger som kan skape ubehag. I Bergen er man sterke i troen – siden NRK i sin tid gikk i kamp mot nettopp TV 2 om de samme bildene fra eliteseriekampene.

– NRK har forvaltet nyhetsretten på Eliteserien på den måten de har i Dagsrevyen og Sportsrevyen gjennom mange år. Vi registrerer at de har gjort det, fortsatt gjør det og har til hensikt å gå videre med samme fremgangsmåte.

– Det er mange år siden vi har sagt noe om det. Slik jeg har skjønt det, har Fotball Media sett på saken. Og jeg kan ikke se at det er blitt gjort noe, sier Jansen Hagen.

– Er FotballXtra et nyhetsprogram?

– Den definisjonen av det, det har jeg ingen kommentar til, men FotballXtra kommer på søndag. Det er Norges lengstlevende fotballprogram og det blir sendt i 2017 også, heldigvis. Dette blir FotballXtras beste sesong noensinne, lover TV 2s sportsredaktør.

