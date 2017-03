Ødegaard og co. tapte mot Russland

Det var imidlertid navnebror Martin Samuelsen som skapte Norges største sjanse i første omgang. Teknikeren fant Mathias Rasmussen, som avsluttet like utenfor fra 12 meter.

Da var stillingen allerede 1-0 til Russland. Rifat Zhemaletdinov la ballen ut til Ilja Zhigulev, som plasserte ballen nede i hjørnet fra 16 meter.

Fem minutter før pause utnyttet tilretteleggeren Zhemaletdinov en feil i Norges forsvar, før han ble felt av Norges keeper Per Kristian Bråtveit innenfor 16-meteren. Russeren tok selv straffesparket og la på til 2-0.

De norske unggutta fikk ballen i mål like før slutt, men dommeren blåste av for offside. Et skudd havnet hos Julian Kristoffersen på bakre stolpe, men FC København-spissen ble korrekt avblåst.

Norge gjorde hele fem bytter i kampens siste minutt, men til ingen nytte. Russland vant en sjansefattig kamp 2-0.

Morten Thorsby scoret Norges eneste mål da U21-landslaget tapte 1-3 mot EM-klare Portugal U21 fredag. Norges unge og håpefulle endte dermed med to tap av to mulige under mars-samlingen.

(©NTB)