Mancini overrasket over Guardiola-trøbbel

Under Mancinis ledelse tok City i 2012 sitt første ligamesterskap på 44 år. Italieneren tror Guardiola har undervurdert Premier League. De lyseblå er i øyeblikket hele tolv poeng bak serieleder Chelsea.

– Jeg var heldig nok som fikk oppleve en eksepsjonell periode i City. Vi vant mye og spilte fantastisk fotball. Nå har de Guardiola, som jeg anser som en god trener, men det er en grunn til at de sliter litt, sier Mancini til den skotske avisen The Sunday Post og utdyper:

– I Barcelona hadde han Lionel Messi, Andrés Iniesta og et fenomenalt lag. I tillegg er det bare to lag som kjemper om La Liga-tittelen hvert år. Real Madrid er deres eneste rival. Så gikk han til Tyskland, der Bayern München alltid vinner. Guardiola hadde sånn sett ikke et tøft trenerliv. I England er det derimot helt annerledes. Der er det seks Premier League-lag som kan kjempe om tittelen, og akkurat der ligger problemene.

Manchester City har kun vunnet ligaen én gang (2014) siden triumfen for fem år siden. Mancini fikk selv sparken mot slutten av 2012/13-sesongen.

– Til tross for den tøffe konkurransen er jeg litt overrasket over Manchester Citys problemer. Etter mitt syn har de vært det sterkeste laget (i England) siden 2012, mener Mancini.

(©NTB)