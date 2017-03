Jarstein: – Gi oss litt tid

– Vi er skuffet nå, men vi må gi det litt tid. Det er mye informasjon, og ennå sitter ikke alt, sa målvakten som med to baklengsmål søndag har sluppet inn 12 mål på sine seks siste landskamper.

– Vi fikk en marerittstart med 0–1 tidlig. Det var et godt skudd, men skytteren fikk vendt opp litt for lett, sa Jarstein om målet som langt på vei ødela kampen for Norge.

– Det er klart jeg tar skyld. Jeg prøvde å følge ham, men jeg skulle ønske jeg var enda tettere på ham da han skjøt, sa Even Hovland om samme situasjon.

Utvikling

– Det var ikke innsatsen det sto på. Vi har vært sammen siden mandag. Det er ikke lenge, og treneren må bli kjent med oss og vi med ham, sa Jarstein.

I skuffelsen over at VM-toget gikk med Norge på perrongen finnes også et håp om bedre betingelser for utvikling av laget.

– Nå blir det sannsynligvis ikke noe VM for oss, og vi kan bruke samlingene og kampene til å bli kjent, terpe på det han (Lagerbäck) vil vi skal gjøre og fortsette å utvikle oss, sier Jarstein.

Mistet piff

Han vet ikke helt hva han skal si om reaksjonen i det norske laget etter baklengsmålet som kom da det var spilt 88 sekunder.

– Kanskje mistet vi litt av piffen da, selv om jeg føler at innstilling og vilje er noe som alltid skal ligge i bunn, sa han.

– I annen omgang ble det bedre. Da våget vi å spille litt ball. Jeg føler at vi har spillere til det, og vi skapte mer rom. Vi må ta med det positive videre.

Halvveis i VM-kvalifiseringen har Norge tatt poeng bare mot San Marino (4-1-seier). Kampene mot de fire andre lagene i gruppen er alle tapt.

