Andersen går av som generalsekretær i NIF

Det skriver NIF i en pressemelding mandag.

– Inge Andersen har gjort en stor innsats for norsk idrett. I hans 13 år som generalsekretær i Idrettsforbundet har norsk idrett opplevd en formidabel vekst både sportslig, organisatorisk og økonomisk. Den norske idrettsmodellen med fokus på idrettsglede for alle er mye Inges fortjeneste. Norsk idrett har mye å takke ham for, sier idrettspresident Tom Tvedt i pressemeldingen.

– Inge har i alle disse årene arbeidet tett med idrettens tillitsvalgte, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og har vært en god og lojal medarbeider for den øverste valgte ledelsen i forbundet, fortsetter han.

Bedt om å slutte

Ifølge Tvedt ligger det en "samlet vurdering" bak avgjørelsen om å slippe til nye krefter i forbundet. NIF kalte inn til et ekstraordinært styremøte forrige uke der temaet var misnøye med ledelsen i norsk idrett. Gjennom helgen har det vært flere møter med Andersen, som til slutt førte til at han sa seg villig til å gå av.

– Dialogen om avviklingen av ansettelsesforholdet har foregått i en god atmosfære, sier Tvedt.

I pressemeldingen kommer det fram at det er Norges Idrettsforbund som har bedt Andersen om å fratre sin stilling. Han får dermed med seg en sluttpakke som sikrer han to millioner i etterlønn over ett år, ifølge NRK, som omtalte saken først.

– Jeg forstår at to millioner kroner er mye penger. Det var en avtale som vi inngikk i 2004 da jeg ble generalsekretær. Det er en ganske normal avtale for toppledere. Jeg har vært der i 13 år. Ved å si opp meg, er denne avtalen utløst, sier Andersen til NRK.

I pressemeldingen innrømmer 52-åringen at han er trist for å måtte slutte i jobben han har hatt siden 2004.

– Jeg har hatt 13 givende og minnerike år som øverste administrative leder i Norges Idrettsforbund. Når idrettsstyret ber meg om å slutte, skjer det med en viss porsjon vemod. Samtidig ønsker jeg ikke å stå i veien for idrettsstyrets ønske om fornyelse, sier Andersen og fortsetter:

Dale er konstituert

– Det er den daglige kontakten med flotte mennesker jeg vil savne aller mest. Jeg vil takke alle dyktige medarbeidere jeg har jobbet med, og ikke minst alle de engasjerte og flinke tillitsvalgte jeg har hatt gleden av å bli kjent med – fra klubbnivå, via kretser og forbund, til idrettsstyret. Når jeg nå slutter i jobben, skjer det med de varmeste følelser og de beste ønsker for norsk idrett videre.

Andersen ser fram til å begynne i en ny jobb, uansett hva det blir.

– Å lede Norges Idrettsforbund er så å si en 24/7-jobb. Den tar det meste av både tid og tankekraft. Jeg er dårlig til å dvele ved det som ligger bak, og ser fram til å begynne et nytt og spennende kapittel i mitt liv, sier Andersen.

Andersen fratrer stillingen 31. mars. Assisterende generalsekretær Øystein Dale er konstituert som generalsekretær.

– Idrettsstyret vil bruke nødvendig tid på å finne ny generalsekretær i Idrettsforbundet. Inntil denne personen er på plass, er den daglige ledelsen i Idrettsforbundet i trygge hender, sier Tvedt.

