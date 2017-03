To blad Elyounoussi i Lagerbäcks startellever, Berge på benken

19-årige Sander Berge var ventet å få sin landslagsdebut fra start mot Nord-Irland, men han starter på benken. Lagerbäck har valgt Nordtveits rutine framfor Berges form på sentral midtbane.

Elyounoussi-fetterne er under de åpne formasjonsøktene for det meste blitt brukt på samme plass, høyre kant, og det var antatt at de konkurrerte om den plassen. I stedet velger Lagerbäck å bruke begge to, på hver sin kant. Det betyr at Jo Inge Berget starter på benken, i likhet med Mats Møller Dæhli.

–Vi kan begge bekle begge kanter, men det er greit at vi ser ut til å konkurrere om samme plass, sa Moi til NTB tidligere under samlingen.

Valsvik debuterer

Det har vært knyttet mye spenning til valget av midtstoppere, men slik det har sett ut de siste dagene er det ikke overraskende at landslagssjefen falt ned på Even Hovland og Gustav Valsvik, som begge spiller i 2. Bundesliga.

Alexander Søderlund blir som ventet Joshua Kings spissmakker, mens Jørgen Skjelvik blir venstreback. Det var også som ventet. RBK-spilleren er den eneste i startoppstillingen fra en klubb utenfor sesong.

De tre siste plassene, Rune A. Jarstein, Omar Elabdellaoui og Stefan Johansen, var udiskutable.

Mest overraskende er egentlig valget av Nordtveit, som ikke har spilt kamp siden begynnelsen av januar, og da som høyreback. Han er en av dem som er drillet på sentral midtbane under samlingen, men han har også i perioder måttet fylle hull i den bakre fireren. Samtidig har Berge imponert stort på trening.

Norge (4-4-2):

Rune A. Jarstein – Omar Elabdellaoui, Even Hovland, Gustav Valsvik, Jørgen Skjelvik – Mohamed Elyounoussi, Håvard Nordtveit, Stefan Johansen, Tarik Elyounoussi – Alexander Søderlund, Joshua King.

