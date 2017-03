Kraft vant i Planica etter bare ett superhopp

FISs renndirektør Walter Hofer sa at nok var nok på grunn av vanskelige vindforhold i den slovenske skiflygingsbakken.

Robert Johansson ble beste norske på 7.-plass. Han var 32,5 poeng bak Kraft.

– Det var riktig å avlyse. Det var en sidevind som kunne blitt farlig for hopperne. Jeg er fornøyd med laginnsatsen. Vi er fire blant 13, men skulle gjerne hatt en av våre litt høyere på listen, sa Norges landslagssjef Alexander Stöckl til NTB.

Kraft vant skiflygingsrennet med 8,1 poeng foran Andreas Wellinger fra Tyskland. Østerrikeren tok dermed sin første sammenlagtseier i verdenscupen.

Den japanske superveteranen Noriaki Kasai tok tredjeplassen. 44-åringen var 20,4 poeng bak teten.

Dresstrøbbel for Tande

Det var kun de 30 beste i verdenscupen som fikk hoppe søndag. Det ga Daniel-André Tande muligheten til å hoppe en siste gang i skiflygingsbakken. Han fikk hoppe finaleomgangen selv om han egentlig ble disket for ureglementær dress. Kongsberg-hopperen kom seg ikke gjennom kontrollen og fikk startnekt i første omgang.

Tande stilte med den samme dressen i finalen, og da ble den godkjent. Han gjorde et svev på 224 meter.

– Forskjellen er at jeg var litt for ukonsentrert og kun tenkte på mulighetene av å få hoppe. Jeg greide ikke å stå som jeg skulle. Det var min første diskvalifisering i et verdenscuprenn, så det er veldig kjedelig, sa Tande til NRK.

Finalehoppet, som ikke blir tellende, ble dermed kun trening for Tandes del.

– Skrittmålet må være høyt nok. Det er det eneste som måles på toppen. Forferdelig trist, og jeg tipper Daniel synes det er flaut, sa NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen under førsteomgangen.

Nærme

Robert Johansson hoppet klart lengst av de norske. Søre Ål-utøveren landet på 232 meter, som holdt til en 7.-plass.

– Det var veldig nærme. Jeg har ikke så mye annet å si, egentlig. Det var bedre enn i prøveomgangen, sa Johansson til NRK som mente at han måtte ha litt mer flyt i finalen. En finale som ikke ble noe av

Johann André Forfang ble nest best av de norske. Hornindal-hopperen endte på 9.-plass etter et svev på 225 meter. Rett bak fulgte Anders Fannemel etter et hopp på 224 meter.

For Andreas Stjernen ble det en 13.-plass. Trønderen svevde like langt som Fannemel.

– Andreas har ikke helt knekt koden her nede, sa Evensen.

(©NTB)