Tar vinteren slutt med Lagerbäck?

Søndag debuterer mannen som er hentet for å stoppe den fortvilende rekken med mislykkede kvalifiseringer, Lars Lagerbäck. Er det symbolverdi i at det skjer på dagen hvor vi skifter fra vinter- til sommertid?

Vinteren har vart lenge for "Norges beste menn". Junikvelden i Arnhem trengte Norge en seier mot Slovenia for å være sikker på å gå til sin første kvartfinale i et sluttspill noensinne, men 0-0 holdt også godt all den tid Jugoslavia (så lenge siden er det) tok poeng mot Spania.

To spanske mål på overtid, etter at Norges kamp var avblåst, sendte Norge ut av EM. I stedet for kvartfinale mot Nederland i Rotterdam ble det hjemreise. Semb kunne knapt vært mer skuffet om han da hadde ant at Norge skulle mislykkes i de åtte neste kvalifiseringene.

Kvalifiseringen til EM i 2004 kostet ham jobben. En skjev start i forsøket på å nå VM i 2010 felte Åge Hareide. Kvalifiseringen til VM i 2014 førte til at Egil Olsen, av alle, fikk sparken. Og en fryktelig start også på den niende kvalifiseringen, til VM i 2018, sendte Per-Mathias Høgmo ut døra.

Dag og natt

Lagerbäck har ledet landslag i seks av de åtte sluttspillene Norge ikke har vært med i siden 2000. Han tok Sverige til fem strake sluttspill (2000-2008), var i VM med Nigeria i 2010 og førte Island ikke bare til sluttspill, men til kvartfinale i fjorårets EM.

Så langt har Norge fortsatt aldri nådd i noe mesterskap, tross deltakelsen i 1938 (åttedelsfinale), 1994 (gruppespill), 1998 (åttedelsfinale) og 2000 (gruppespill).

Sky Sports spurte fredag Lagerbäck om å forklare den norske sluttspilltørken.

– På 90-tallet, da Norge kvalifiserte seg, hadde de flere spillere i store klubber enn i dag. Det er iallfall annerledes, men det er vanskelig for meg å forklare. Jeg har møtt Norge i kamper med Sverige og Island, men det er vanskelig å ha gode svar når du ikke følger veldig tett med, svarte han.

– I kvalifiseringen mot Ungarn i 2015 var Norge iallfall mye bedre enn ungarerne i første kamp, og det var de berømte marginene som stoppet dem.

Cupkamper

Marginene har vært mot Norge også andre ganger, særlig høsten 2007. Andre ganger har Norge vært langt unna, og Sky Sports spurte Lagerbäck om det er kvalitet nok i det norske laget til å kvalifisere seg til sluttspill.

– I framtiden er det meget mulig. Vi har flere gode ungdommer, og noen av dem er i troppen allerede. Realistisk sett vil det bli veldig vanskelig å lykkes i denne kvalifiseringen. Vi må nok vinne fem av de seks gjenstående kampene for å komme til playoff, men så lenge vi vinner neste kamp så er vi med, sa han.

I klartekst betyr det at alle kamper unntatt bortekampen mot suverene Tyskland bør vinnes. En serie cupkamper venter altså det norske landslaget. Den første spilles mot Nord-Irland på Windsor Park søndag kveld. Målet er å ta seg en runde videre, ett steg mot sommer.

