Sveits med full pott

Seieren satt langt inn for sveitserne, men ti minutter før slutt stanget innbytter Josip Drmic inn seiersmålet etter et innlegg fra venstre.

Sveits leder gruppe B med full pott etter fem kamper og legger press på EM-kollegaene Portugal og Ungarn som møtes senere lørdag.

Cristiano Ronaldo og co. er for øyeblikket nummer to i gruppa med ni poeng på fire kamper. Ungarn følger på plassen bak med sju poeng.

Den siste kampen i Sveits sin gruppe lørdag, Andorra mot Færøyene, endte 0–0. Andorra spilte et drøyt kvarter med én mann mer etter at tidligere Viking-spiller Jóan Símun Edmundsson fikk sitt andre gule kort, men hjemmelaget klarte ikke utnytte overtallet.

