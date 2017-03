Seier for Rosseli Olsen og Nørstebø i sluttspillet

De to norske Frölunda-spillerne var ikke på isen under noen av lagenes scoringer, men fikk se sin 16 år gamle lagkamerat, Rasmus Dahlin, by på et drømmemål da unggutten gikk solo og scoret i slutten av den første perioden.

Dahlins junior-VM-kollega Carl Gundström la på til 2-0 i midten av den andre perioden, før Christoffer Ehns økte til 3-0 i starten av sisteperioden.

Bud Holloway reduserte for Skellefteå med sju minutter igjen å spille, men Henrik Tömmernes fastsatte sluttresultatet til 4-1 med et skudd i tomt mål. Skellefteå har fortsatt overtaket i sluttspillserien, men Frölunda er fortsatt med i kampen om videre avansement.

Neste kamp, i Skellefteå, spilles mandag.

