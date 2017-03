Norges fotballkvinner fortsatt nummer 11 på FIFA-rankingen

For ett år siden falt Norge ut av topp ti. Siden har ikke fotballjentene beveget seg en millimeter på rankingen.

Norge har spilt seks kamper så langt i 2017. Det ble 2-1-seier over Sverige i Martin Sjögrens debut som landslagssjef. Siden er det blitt to seirer, én uavgjort og to tap.

USA toppet fjorårets siste ranking, men Tyskland har nå så vidt gått forbi. Frankrike er fortsatt nummer tre, mens England har klatret opp til fjerdeplass på Canadas bekostning. Japan og Sverige deler sjetteplassen.

Norges motstandere i EM-sluttspillet til sommeren, Nederland, Belgia og Danmark, er ranket som henholdsvis nummer 12, 23 og 15.

