Martial beroliger United-fansen

Den fotrappe angrepsspilleren slet med lite spilletid under José Mourinho tidligere denne sesongen, noe som satte fart i spekulasjonene om en exit. Spanske Sevilla ble nevnt som en mulig destinasjon.

I det siste har franskmannen kommet inn i varmen igjen. Nå er han klar på at han ønsker å bli i Manchester.

– Fansen her er virkelig spesiell. De har vært utrolige med meg. De har fått meg til å føle meg hjemme her, noe som gjør at jeg har et sterkt ønske om å bli værende, sier Martial til Inside United, ifølge Sky Sports.

Franskmannen, som har scoret sju mål så langt i 2016/2017, roser United-fansens tålmodighet.

– I Frankrike kan man få pipekonsert mot seg etter et par svake kamper, men slik er det ikke her. Her oppmuntres man til å gjøre det bra. Da vokser selvtilliten, sier den tidligere Monaco-spilleren.

