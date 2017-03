Marerittstarten fortsetter for Demidovs Minnesota

Minnesota har hatt en grusom start på sesongen i amerikanske Major League Soccer (MLS). I de to første kampene ble det 1-5 og 1-6 mot henholdsvis Portland Timbers og Atlanta United. Norske Vadim Demidov spilte mot både Portland og Atlanta, før han så ble benket mot Colorado Rapids i tredje serierunde. Der klarte Minnesota 2-2.

Lørdag var Demidov tilbake i startoppstillingen, men den tidligere Brann-stopperen maktet ikke å bidra til poeng. 30-åringen spilte hele kampen for Minnesota, men måtte se at laget til slutt tapte med tre mål på bortebane.

Juan Agudelo sendte New England i føringen etter fire minutter, før Collen Warner utlignet etter et kvarters spill. Kei Ansu Kamara sendte vertene opp i føringen igjen, før Lee Nguyen økte til 3-1 fra straffemerket. Demidov var skyld i straffen. Nordmannen felte nevnte Agudelo inne i boksen. Kamara sørget for at det sto 4-1 til pause.

Etter hvilen reduserte Brent Kallmann til 2-4, men Chris Tierney fastsatte sluttresultatet til 5-2 på straffespark. Dermed står Minnesota United med fattige ett poeng på fire kamper. New England Revolution tok sine første poeng for sesongen med lørdagens seier.

Tidligere Stabæk-spiller Daigo Kobayashi fikk for øvrig 20 minutter som innbytter for hjemmelaget i kampen mot Demidov og co.

Senere lørdag spiller Fredrik Gulbrandsens New York Red Bulls hjemme mot Real Salt Lake.

(©NTB)