Löw forlanger seier i Aserbajdsjan

Søndag venter Aserbajdsjan på bortebane. En lang reise og tidsforskjell bør ikke være noen grunn til at tyskerne ikke skal vinne, fastslår Löw.

– Det er ikke lett, men det bør ikke være en unnskylding. Jeg er overbevist om at hvis vi går inn i kampen med den rette konsentrasjonen, så vinner vi, sa han før den siste treningsøkten på stadion i Baku.

Tyskland topper VM-kvalifiseringens gruppe C med fire strake seirer. Aserbajdsjan har plukket sju poeng, og det vil absolutt være en fordel for Norge om hjemmelaget taper mot Löws menn.

En utfordring for Löw er at han trolig må klare seg uten et par nøkkelspillere. Keeper og kaptein Manuel Neuer er hjemme, mens Timo Werner ble skadd i midtuken, og det er usikkert rundt Arsenal-profilen Mesut Özil.

Samtidig er det ventet at Julian Draxler, Mario Gomez og Sami Khedira kan spille igjen etter å ha stått over mot England onsdag. Khedira blir kaptein i Neuers fravær.

På keeperplassen er det åpent mellom tre mann. Marc-André Stegen holdt buret rent mot England (1-0), men Bernd Leno og Kevin Trapp er også aktuelle.

