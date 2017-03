Zaha med solomål mot Russland

Crystal Palace-vingen valgte landslagsspill for Elfenbenskysten over England i desember. Fredag viste han seg fra sin beste side for sitt fødeland da han driblet tre russiske spillere før han satte ballen i mål med en rolig avslutning i det 70. minutt.

Jonathan Kodjia hadde allerede gitt Elfenbenskysten ledelsen etter halvtimen spilt.

De russiske landslagsspillerne er i dårlig form ett år før VM på hjemmebane. Vertsnasjonen har kun vunnet én av sine 12 siste landskamper.

Den nyansatte Elfenbenskysten-treneren, Marc Wilmots, som fikk jobben tirsdag, ledet ikke sitt nye mannskap fredag. I stedet for den tidligere Belgia-treneren var det assistenttrener Ibrahim Kamara som styrte laget fra benken.

(©NTB)