Skiforbundet: – Northug ansetter ikke trenere

Northug oppfordret torsdag Løfshus til å trekke seg. I et intervju med Dagbladet sa trønderen at landslagssjefen hadde "tråkket opp sin egen grav denne sesongen".

– Petter Northug ansetter ikke trenere eller ledere på landslaget, og vi ønsker ikke følge opp dette i media og tar det heller direkte med Petter, skriver skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff i en SMS til Dagbladet.

Det er ikke første gang Northug har gått til verbalt angrep på Løfshus den siste tiden. 31-åringen fikk ikke være med i den norske troppen under verdenscupavslutningen i Canada nylig.

Overrasket

– Det er vel bare et par mann, eller nærmere bestemt én mann som ikke ville ha med meg. Men han har mest makt. Da blir det vanskelig. Sånn er det når du har Vidar Løfshus imot deg. Da blir det vanskelig å gå skirenn, sa Northug til Dagbladet torsdag.

Leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad, stusser over Northugs siste utspill. Han trodde skistjernen og Løfshus hadde ordnet opp seg imellom.

– Det var overraskende. Jeg vet at de hadde en samtale i etterkant av Lahti. Det har jeg fått rapporter om. Tilbakemeldingen var at de hadde skværet opp. Det er selvfølgelig veldig synd at det er sånn, sier Skogstad til VG.

Har tillit

Han understreker at det ikke er aktuelt å fjerne Løfshus fra jobben som landslagssjef før kontrakten løper ut.

– Jeg har kommunisert ganske tydelig tilliten langrennskomiteen har til Vidar. Det har ikke endret seg siden i går kveld og intervjuet med Petter, fastslår Skogstad.

Løfshus har vært landslagssjef for langrennsløperne de seks siste årene. Han har vært en del av den sportslige ledelsen siden etter OL i Torino i 2006.

