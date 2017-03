Sjögrens tydelige spilleidé gleder Hegerberg

Svensken tok noe overraskende over kvinnelandslaget i fotball i desember. Han avløste Roger Finjord.

Ada Hegerberg sier svensken allerede har satt sine spor på treningsfeltet og at det er spesielt én ting han jobber med som skiller han fra tidligere landslagstrenere.

– Han har en veldig klar spilleidé og jobber mye med å ta analyse inn i praksis. Vi ser veldig konkret på hva som skal bli bedre og så prøver vi å gjennomføre det, sier hun til NTB og legger til at trenerteamet på landslaget er veldig klare og tydelige på hva de ønsker av spillergruppa og at de er opptatt av hvilke valg spillerne skal ta ute på banen.

Opp og ned i Algarve Cup

– En trener er nødt til å ha kontroll på det området og for min del er det en veldig viktig del av treningsarbeidet.

Sjögren innrømmet da han tok over landslaget at han har dårlig tid fram til landslaget skal prestere i EM.

Han debuterte som norsk landslagssjef med 2-1-seier mot Sverige i januar før han tok med Hegerberg og hennes landslagsvenninner til Portugal og Algarve Cup tidligere i mars. Der ble det én seier, én uavgjort og to tap.

Resultatene i Portugal tok ikke Hegerberg altfor tungt.

– Det gikk litt opp og ned resultatmessig, men vi fikk samtidig kjent litt på at det butter litt imot, forteller hun og legger til at man på landslaget må forsøke å skynde seg langsomt for å bli et bedre lag.

Suksess med landslaget viktig

I juli skal det norske kvinnelaget jakte edelt metall. For Hegerberg, som både har vunnet mesterligaen med Lyon og blitt kåret til årets spiller i Europa, er suksess med landslaget fortsatt svært viktig.

– Det er veldig stort og spesielt. Det å dra landet mitt til suksess er noe som står høyt for meg, forteller hun.

Etter stor suksess på det øverste klubbnivået i Europa, sier 21-åringen at hun ønsker å se lenger på det og snakker om ambisjoner om å få til det samme på et landslag.

– Vi må ta ut makspotensial i de spillerne vi har på landslaget. Vi har mange dyktige spillere, men det er veldig mye arbeid som må gjøres.

