Martinsen-debut hjalp ikke hjemmelaget til seier

Martinsen fikk 11.42 minutter på isen da han endelig fikk spilletid i Bell Centre for sitt nye lag. Til nå har han kun spilt bortekamper for Canadiens.

Men det hjalp ikke å ha nordmannen på isen for Montreal-laget, selv om de fikk inn det første målet i kampen med Alex Galchenyuk som målscorer. Elias Lindholm sørget for utligning for gjestene i første periode, og i andre periode tok Hurricanes ledelsen med mål av Lee Stempniak. Han scoret igjen tidlig i siste periode, og Jeff Skinner sørget for 4-1 stillingen med målscoring uten assist.

For Carolina-laget ble torsdagskveldens seier den første i Bell Centre siden 2012, skriver The Canadian Press. Matchvinner Jeff Skinner er den ene av kun to spillere som var med på forrige seier og som også spilte denne kampen.

