Rangers-tap tross Zucca-scoring

Etter en målløs førsteperiode sendte Zucca pucken i nettet tidlig i andre periode da de to New York-lagene møttes i Madison Square Garden onsdag kveld.

–Det var en bra pasning fra Mika Zibanejad, og jeg fikk pucken for åpent mål. Selv ikke jeg kan bomme der, sier han til Nettavisen etter kampen.

Anders Lee utlignet for Islanders kort tid etter, før Rick Nash sørget for at hjemmelaget igjen var i ledelse. I siste periode utlignet Nikolai Kulemin for gjestene, før Andrew Ladd satte inn den matchvinnende scoringen for Islanders som dermed vant New York-derbyet.

Zuccarello fikk totalt 19.34 minutter på isen onsdag. Nordmannen påførte seg en utvisning i tredje periode. Han er ikke fornøyd med at det ble tap.

–Jeg synes vi var gode og fortjente å vinne denne.

(©NTB)