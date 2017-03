Lagerbäck terper dødballer

– Det finnes ingen superløsning på å slå Nord-Irland. Det viktigste er at vi er godt forberedt på deres styrker slik at vi kan avvæpne dem, og så handler det om hvordan det er best å angripe dem, sa Lagerbäck på sin pressekonferanse.

– Vi vet at de er gode på dødballsituasjoner. Det er en ting vi må ta fra dem. Forhåpentlig kan vi overraske dem på en fast situasjon framover, sa han og røpet at han bak lukkede porter på Motspur Park hadde gått gjennom hele dødballrepertoaret først teoretisk, så praktisk.

Han ville ikke avsløre om det blir sone- eller mannsmarkering på dødballene.

– Du må vente og se, sa Lagerbäck.

Han har merket seg at Nord-Irland ofte slår langt, og sier at posisjonsspillet blir viktig for å kunne kjempe om 2.-ballene.

Inn i feltet

– For vår egen del handler det om å komme inn i straffefeltet deres og komme i gode posisjoner. Det har vi trent på.

Lagerbäck fikk spørsmål om i hvilken grad Norge vil slå langt i jakten på gjennombrudd.

– Vi har prioritert å komme inn i straffeområdet, eventuelt bryte gjennom på siden. Om vi kommer dit på 1, 6 eller 10 pasninger er ikke viktig, men det er viktig at vi ikke mister ballen i farlige situasjoner, sa han.

– I mange situasjoner er det spillerne selv som avgjør. Hvor mye langt det blir avhenger kanskje av hvor mye jeg har skremt dem. Det kan bli mye langballer, men jeg håper å få se variasjon.

Den nye landslagssjefen sa laguttaket begynner å "klarne litt", men Lagerbäck ønsker ikke å spikre det 100 prosent før alle treninger er gjennomført. Han har brukt mange ulike kombinasjoner under formasjonsøktene og ikke vist fram noe sannsynlig lag.

Full tropp

Omar Elabdellaoui var tilbake på treningsfeltet torsdag etter å ha stått over dagen før med halsonde. Dermed har Lagerbäck igjen 23 mann å velge mellom.

Landslaget har hatt intensive dager i London. Lagerbäck føler spillerne har tatt til seg ideene han prøver å formidle.

– Spillerne har ikke vist noen negativ holdning, selv om vi har hatt et ganske tett program. Nå slipper vi litt opp og får en mer normal leir. Jeg synes spillerne har respondert bra, men det finnes ting i treningen vi kan gjøre bedre, sa Lagerbäck.

Svensken ble av Dagbladet spurt om hvordan landslaget oppfattet onsdagens terrorangrep i London.

– Det er ubehagelig at noe slikt skjer, men det har ikke påvirket dem. Jeg opplever ikke at de føler seg utrygge. De føler nok omtrent som jeg, at det er leit når slike ting hender, svarte Lagerbäck.

