Flau Forfang: – Det virker uprofesjonelt

Johann André Forfang var lengst i kvalifiseringen, men Tromsø-hopperen ble diskvalifisert på grunn av ureglementær dress.

– Den var rett og slett for stor. Vi måler nøye over den og føler vi har kontroll, man går ikke inn for å jukse. Jeg gikk opp i troen om at dressen var i orden, sier Forfang.

Menneskelig glipp

Tromsø-gutten fløy ned til 241,5 meter og 223 poeng. Det kunne ingen av dem som måtte kvalifisere seg til fredagens renn matche. Men kort tid etter ble TSK-hopperen diskvalifisert. Robert Johansson vant i stedet kvalifiseringen.

– Det er enkelte punkter på kroppen som har innsving, men dersom du syr med for rett søm kan du få luftlomme. Jeg blir rett og slett flau. Det virker uprofesjonelt. Det skal ikke skje, sier Forfang til NTB.

– Det er utrolig kjedelig når det skjer. Det er på tampen av sesongen, og jeg har ikke råd til å miste disse rennene. Jeg har hoppet altfor lite i vinter, sukker Tromsø-hopperen.

Han ville ikke skylde på støtteapparatet etter nok en dressglipp i Hopp-Norge.

– Dette handler ikke om å finne hvem sin feil det er. Det er en menneskelig glipp. Vi går ikke inn for å jukse, gjentar Forfang.

Super helg for Johansson?

Han vedgår at de norske hopperne ligger helt på grensen.

– Jeg var over limit nå, men vi må legge oss på limit. Kan du ha dressen tre centimeter større, har du den tre centimeter større. Men er du litt for ivrig i syingen og syr rett søm, der den skulle svinget inn, blir den plutselig for stor på et hopp, sier Forfang.

Johansson fylte 27 år torsdag og feiret med hele 233 meter og 215,8 poeng. Bak ham fulgte polske Piotr Zyla og tyskeren Markus Eisenbichler.

– Det er små tekniske ting som skal til før det virkelig flyr. En god start på en forhåpentlig super helg. Det er vanskelig å pushe lengdene, men hvem vet hva som skjer når sola kommer fram, sa Johansson til NTB.

I Vikersund hoppet Johansson 252 meter og satte verdensrekord sist helg. En halvtime senere forbedret østerrikske Stefan Kraft verdensrekorden til 254 meter.

Aune tideler unna

Andreas Stjernen havnet på sjetteplass med sine 220,5 meter. Anders Fannemel er også klar for fredagens skiflygingsrenn etter 17.-plass med et svev på 214,5 meter.

Joakim Aune hoppet 204 meter og satte personlig bestenotering, men manglet tre tideler på å kvalifisere seg.

Halvor Egner Granerud skuffet med 196 meter og ble bare nummer 48.

Forhåndskvalifiserte Daniel-André Tande landet på 207,5 meter. Mange av de beste sto over kvalifiseringen torsdag.

Lengst var sloveneren Jurij Tepes med 238 meter.

