Dæhli har tro på Lagerbäck-effekten

– Vi har sett Nord-Irland på video, sett hvordan de spiller og vet styrkene og svakhetene i laget. Kampplanen, med presshøyde og alt det der, legges opp i løpet av de siste dagene før kamp, men om vi gjør de tingene Lars ønsker så har jeg tro på at vi kommer til å klare å få et godt resultat. Det avhenger av oss spillere, sier han til NTB.

Lagerbäck sender et lag på banen for å spille VM-kvalifisering seks dager etter at han møtte spillerne for første gang. Da er det naturlig at egen spillidé har fått mest oppmerksomhet i møter og på trening, men spillerne har også fått stifte nærmere bekjentskap med Nord-Irland enn via videoskjermen. Under de offensive øktene har blant annet forsvarende lag stilt opp i nordirsk formasjon.

– Det er riktig. Det ene laget simulerer Nord-Irland, spiller litt ut fra deres prinsipper og gjør noen av de samme bevegelsene. Det er veldig nyttig, og det er sånn vi må trene når vi har så kort tid på samling. Da må treningen være mest mulig taktisk, og det tror jeg er helt riktig, sier Dæhli.

Fin fyr

Han har fått et godt inntrykk av Lagerbäck.

– Han er veldig flink og veldig rolig. Han er også fin fyr, virker det som. Det trenger vi nå, og han er veldig tydelig på hva han vil og hvordan vi skal spille, sier han.

– Han har voldsom erfaring og kompetanse, og i forsvarsspillet tror jeg vi kan ta store steg hvis vi utfører det på rett måte.

Etter sitt lange skademareritt er Dæhli nå tilbake på fotballbanen. Leieoppholdet i St. Pauli har så langt vært en stor suksess, og dermed kan landslaget igjen få nytte av ham.

– Jeg trives veldig godt i Hamburg, og det er gøy å være med på en opptur for klubben. Vi lå såpass dårlig an at vi viste at det ville bli knalltøft å holde oss i 2. Bundesliga, men vi er over streken en del før vi kunne vente, sier han.

– Jeg får spille fotball, trives godt på laget og har fått spilt en del gode kamper og vist meg fram.

God løsning

Spilletid ble det veldig lite av i Freiburg i fjor høst.

– Jeg trengte å spille, for jeg kom meg ikke helt i gang etter skaden. Jeg kunne trene for fullt først fra 1. juli. Da handlet det om å komme seg i form og bli vant til å trene. Når du har vært ute ett år og to-tre måneder så er det mye å ta igjen, sier han.

– De første månedene vil alltid bli ganske tøffe. Hvis du da ikke er inne på laget, og laget gjør det bra, så er det vanskelig å slå seg inn. Jeg snakket med treneren under treningsleiren rett etter jul, og da ble vi enige om at et leieopphold var det beste for å bli 100 prosent klar til sommeren.

I sommer skal han tilbake til Freiburg. Allerede søndag kan han være tilbake i landslaget fra start for første gang på to år.

