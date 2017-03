Åpner for å selge Raw Air-navnet

– Raw Air har satt seg som navn. Jeg merker økt oppmerksomhet godt, sier Raw Air-direktør Arne Åbråten.

– Det er aktuelt å selge navnet. Jeg vil ikke gå ut med eksakte beløp, men et tittelsponsorat blir ikke billig. Prisen vil ligge på mesterskapsnivå, sier sjefen for den norske hoppturneringen.

Han er i Planica i helgen for å jobbe mot sponsorene foran neste års utgave av Raw Air.

Konkrete henvendelser

– Det blir tre-fire dager med sponsormøter. Jeg skal både i møter med eksisterende sponsorer og de som sto på vent og ville se at vi kom gjennom den første Raw Air-utgaven, sier Åbråten.

– Det er konkrete henvendelser fra tyske og østerrikske firmaer foran neste år, bekrefter hoppsjefen.

Åbråten har kontrakt som Raw Air-sjef ut april. Alt tyder på at han får tilbud om å fortsette som direktør.

– Jeg ble i alle fall ikke skremt, humrer hadelendingen.

Samarbeidet gledet mest

Det går i et for Raw Air-toppen. På vei inn i møter med hoppere og trenere, forteller Åbråten at spesielt én ting gledet ham i debutåret.

– De fire arrangørenes måte å samarbeide på. Det var ikke naturlig at et samarbeid skulle gå så knirkefritt. De er vant til å arrangere egne renn, men nå handlet det om å lage en turnering. Jeg oppfattet alle de fire arrangørene som nysgjerrige på hverandre. De tok det avgjørende steget. Det er veldig gledelig, og er også helt nødvendig når vi skal etablere denne turneringen, sier Åbråten.

Holmenkollen, Lillehammer, Trondheim og Vikersund arrangerte alle konkurranser, selv om været spesielt i Lillehammer skapte utfordringer.

Østerrikeren Stefan Kraft vant første utgave av Raw Air foran polske Kamil Stoch. Beste nordmann ble Andreas Stjernen på fjerdeplass.

