TV 2: Johansen ny landslagskaptein

Fulham-proffen skal ha blitt klappet inn som Lagerbäcks kapteinsvalg på onsdagens trening i London, melder TV 2.

Medieansvarlig i Norges Fotballforbund, Svein Graff, sier til NTB at ingenting foreløpig er bekreftet rundt landslagskapteinsvalget.

Landslagssjef Lagerbäck har samtidig gjort det klart at en offentliggjøring ville komme enten onsdag eller torsdag denne uken.

Stefan Johansen var av mange ansett som det åpenbare valget som ny kaptein etter Per Ciljan Skjelbred. Sistnevnte offentliggjorde nylig at han har spilt sin siste kamp for Norge.

