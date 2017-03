Rangers tapte for djevel-naboene

Kampen mellom de to lagene fra hver sin side av Hudsonelva startet med en målløs førsteperiode i Newark.

I andre periode satte John Quenneville pucken i nettet for Devils, før Oscar Lindberg utlignet. Deretter sørget Taylor Hall for at gjestene igjen rykket fra, og stillingen sto 2–1 for laget fra New Jersey til andre pause.

I siste periode utlignet Rick Nash igjen for Rangers, før kampen ble avgjort på overtid med et mål fra Devils’ Joseph Blandisi.

Temperaturen på isen ble høy da Rangers’ forsvarsmann Nick Holden dyttet Devils’ fersking Miles Wood i vantet, og Wood kastet fra seg kølle og hansker og gikk til angrep på Holden. Begge fikk fem minutters utvisning, i tillegg til Nick Lappin og Jimmy Vesey. Wood fikk ekstra tid for å ha startet slåssingen.

Zuccarello utmerket seg verken med mål eller assist i løpet av sine drøyt 17 minutter på isen.

