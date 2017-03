Nordmennene på etterskudd i SHL-sluttspillet

Linköping vant ti av sine 11 siste hjemmekamper i grunnserien, og Olimb-brødrene Mathis og Ken André syntes å ha prikket sluttspillformen perfekt. Lørdag ble det bråstopp med 0-6 hjemme for Brynäs, og mandag økte Brynäs ledelsen sin til 2-0 sammenlagt etter å ha vunnet 3-2.

Ken André Olimb var på isen ved ett av baklengsmålene, mens broren Mathis var på isen da Linköping satte inn ett av sine to mål. Ingen av de norske gutta scoret eller slo målgivende pasninger.

Lars Haugen var henvist til benken for Färjestad mot HV71 mandag, etter at han fikk stå den første kvartfinalen etter å ha blitt benket i åtte kamper i strekk før det. Nordmannen fikk se HV71 vinne 3-1. Samme sifre som de vant med i helgen. Da slapp Haugen inn to mål.

HV71 leder dermed 2-0 sammenlagt.

