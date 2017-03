Kristoffersen skal bygge mer muskler

Sesongavslutningen i Aspen ble ikke som han hadde ønsket, og han vet hva som skal prioriteres foran OL-sesongen.

– Jeg er supermotivert for å ta fatt på en ny sesong. Det viktigste blir å få mer muskler på kroppen. Det er særlig viktig med tanke på storslalåm. Der er det viktig at jeg får mer kraft slik at jeg kan være mer brutal, sa Kristoffersen til NTB etter at han endte sist under verdenscupavslutningen i Aspen søndag kveld.

Der kjørte han i realiteten ut i 2. omgang, men tråkket seg opp igjen og kom til mål.

– Sier du at du ikke er sterk nok?

– Du kan ikke si at jeg ikke har god nok fysikk, men fysikken min må bli annerledes. Den må bli mer muskelbasert, og det skal jeg jobbe mye med i tiden som kommer.

Ut

Tre ganger har det skjedd at Henrik Kristoffersen ikke har kommet seg til mål i en slalåmkonkurranse denne sesongen. Han kan ikke huske sist det var så ofte. Det skjedde i Kranjska Gora sist helg også.

Uansett kan ikke nordmannen være misfornøyd med det han har levert totalt sett. Tross alt er det blitt hele fem seirer i slalåm i verdenscupen også denne sesongen.

– Jeg har kjørt veldig bra slalåm. Det dårligste jeg har der når jeg er kommet til mål er en 3.-plass. Storslalåm er under pari. Det er det ingen tvil om. I slalåm har jeg kjørt bra selv om jeg har kjørt ut og gjort feil også. Det gjorde jeg her i Aspen, sier 22-åringen.

Blandet

Årets beste alpinist ble igjen Marcel Hirscher. Hirscher vant verdenscupen sammenlagt for sjette året på rad. Østerrikeren vant også slalåmcupen og storslalåmcupen.

Kristoffersen kom på 2.-plass i slalåmcupen, men hadde 160 poeng opp til østerrikeren. I den sammenlagte verdenscupen kom Kristoffersen på 3.-plass med 903 poeng. Hirscher hadde knallsterke 1599 poeng.

Kristoffersen hadde en alle tiders mulighet til å kapre 2.-plassen i sammendraget, men siden han ikke lyktes søndag endte han opp med 21 poeng færre enn landsmannen Kjetil Jansrud på 2.-plass.

