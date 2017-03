J17-landslaget åpnet eliterunden med storseier

Jenny Kristine Røsholm Olsen åpnet scoringsballet for Norge allerede etter tre minutter, og spissen scoret senere tre mål til for det norske laget.

Hennes spisskollega Naomi Griffin scoret to mål, mens Elin Åhgren Sørum og Elisabeth Terland sto for de resterende to norske målene.

Ffion Morgan scoret Wales' eneste mål da hun satte inn 1-2 etter 22 minutter.

Neste motstander for Norge er vertslandet Bosnia-Hercegovina onsdag.

Danmark slo Norges kommende motstander 2-1 i den andre kampen i eliterundens gruppe 2 mandag.

De seks gruppevinnerne og den beste toeren får delta i sluttspillet i Tsjekkia sammen med vertslandet.

(©NTB)