Blodet rant da Stavanger Oilers tok sin andre strake semifinaleseier

Det var ampert i den andre semifinalen mellom seriemester Stavanger Oilers og verdensrekordlaget Sparta Sarpsborg mandag og flere spillere måtte i utvisningsboksen for å ha utvekslet slag og dytter på isen.

Stavanger-profil Tommy Kristiansen var en av dem som måtte i boksen for å roe seg i den første perioden, men i den tredje perioden lot 27-åringen kølla snakke for seg da han satte inn 1-0 bak reservekeeper Jens Kristian Lillegrend.

Ward ute

19-åringen fikk ansvaret med å stoppe Oilers, som vant første semifinaleoppgjør, etter at førstekeeper Samuel Ward pådro seg hjernerystelse i første kamp.

Unggutten gjorde en god jobb både før og etter scoringen, men da Oilers-keeper Henrik Holm sto fram med en enorm redning like før slutt kontret hjemmelaget. Dan Kissel satte inn pucken etter at to Oilers-spillere kom alene mot Lillegrend.

Seriemesteren vant 2-0 og leder med samme sifre sammenlagt.

Frisk tilbake

Frisk Asker tapte første semifinale mot Lillehammer på hjemmebane, men på borteis slo Asker-laget kraftig tilbake.

Ryan Hayes x 3 og Endre Medby ga Frisk en tremålsledelse før sju minutter var spilt av den første perioden. Brett Cameron reduserte for Lillehammer før perioden var over, men hjemmelaget var kraftig på etterskudd.

Stephan Vigier ga imidlertid Lillehammer fornyet håp med sin 2-3-scoring seks minutter ut i den andre perioden, men en ny scoring av Medby og en av Christian Kåsatul ga Frisk 5-2.

David Morley reduserte nok en gang for hjemmelaget før siste perioden, men da Vinny Saponari la på til 6-3 fem minutter før slutt var det over for hjemmelaget.

Dag-Morten Wehn reduserte en gang for hjemmelaget, før Kåsatul og Mikkel Christiansen sørget for at Frisk til slutt vant hele 8-4.

Stillingen er 1-1 sammenlagt.

(©NTB)